Un altro anno da Mastino per Marcello Borghi

Erano in molti ad attendere la firma di Marcello Borghi, che è arrivata proprio in queste ultime ore. Una conferma importante per un giocatore che ha saputo offrire molto alla causa giallonera, sia in termini umani che statistici. Il suo attaccamento alla maglia lo ha dimostrato in più occasioni e anche quando le cose non andavano proprio benissimo, lui è sempre stato presente e attivo sul ghiaccio, fino in fondo.

Il progetto nuovo griffato HCMV ha saputo coinvolgere ancora una volta Marcello, che ha aderito con il solito desiderio di iniziare quanto prima ad andare sul ghiaccio, come tanti suoi compagni, vecchi e nuovi. Borghi è una conferma fondamentale non solo per dare continuità all’intesa che lui stesso ha con tanti ragazzi gialloneri, ma anche per il suo impegno e carattere all’interno dello spogliatoio.

Inoltre, per lui è la quarta stagione consecutiva in maglia giallonera, dopo essere ritornato sotto la volta del Palalbani nel 2019. Durante il campionato passato, il ventinovenne giallonero ha messo a referto complessivamente 23 reti e 18 assist, per un totale di 41 punti in 31 partite, un bottino da fare invidia a molti che si spera possa essere ancora più ricco durante la stagione imminente.

La continuità di rendimento sarà una chiave determinante per la stagione della squadra giallonera, chiamata a migliorare proprio questo aspetto rispetto al recente passato e provarci con Marcello Borghi ancora in squadra è di sicuro uno stimolo in più per tutti, anche perché il suo rendimento, quando prende quota, è in grado di garantire un apporto costante per lungo tempo, sia a livello di gioco che di punti.

Anche per Marcello Borghi questa nuova esperienza tra i Mastini rappresenta uno svincolo fondamentale dal sapore particolare, poiché si caratterizzerà dal ritorno al palaghiaccio di Varese, luogo in cui lui stesso ha iniziato la sua attività hockeystica.