Un poker di serate per “Jazz in Mggiore”

Grande musica in luoghi suggestivi del Verbano per quattro appuntamenti che partono il 23 luglio e terminano ai primi di agosto

Saranno quattro quest’anno i concerti dell’ormai tradizionale appuntamento estivo con il jazz di qualità sulla sponda lombarda del nostro lago, tre i Comuni ospitanti. A Germignaga è affidata l’apertura, con due tappe nel fine settimana del 23 e 24 luglio. Sabato 23 una serata suggestiva sul pontile della Ex Colonia elioterapica attende il pubblico, protagonista il musicista e compositore romano Rossano Baldini, tra le altre cose collaboratore storico di Nicola Piovani. Baldini proporrà un concerto di bercandeòn solo, strumento di nuova invenzione, appartenente alla stessa famiglia degli strumenti aerofoni ad ancia libera. In programma un racconto di musica e parole spaziando tra brani di Piovani, Chick Corea, Piazzolla, Quincy Jones, Bach, e proprie composizioni originali.

Domenica 24, in Piazza Partigianio, cuore del paese, due raffinati musicisti, Raffaele Casarano al sax e Claudio Farinone alla chitarra, presenteranno un omaggio a Mercedes Sosa, da molti considerata la più grande cantante argentina e del Sudamerica del XX secolo, artista che ha saputo dare voce al popolo con una vocalità straordinaria e con la sua protesta contro le ingiustizie.

Il duo riporterà alcuni dei suoi successi planetari all’essenzialità della sola musica, giocando con lo spirito drammatico e al contempo gioioso che li caratterizza. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Ex Colonia Elioterapica. Sabato 30 luglio ci si sposta all’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca, per apprezzare un sofisticato duo di stelle nascenti del jazz internazionale: Eleonora Strino e Francesca Tandoi. Pianoforte, chitarra e due voci comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing e del bebop, proponendo un repertorio di grande impatto e dalle mille sfumature.

Una vista mozzafiato dal Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero farà invece da cornice all’ultimo concerto, giovedì 4 agosto, con l’RVR TRIO, formato da Ciro Radice, pianoforte, Gianni Virone, sax tenore e soprano, e Stafano Risso, contrabbasso. Dopo anni di collaborazione in progetti diversi, i tre poliedrici musicisti, attivi ed apprezzati non solo in ambito jazzistico, si ritrovano a presentare brani originali in chiave jazz concedendo piena libertà alla propria capacità improvvisativa, tra virtuosismo e poesia. In caso di maltempo ci si sposterà a Casa Paolo, in via Baumgartner 10. Oltre ai partner istituzionali, i Comuni di Germignaga, Maccagno con Pino e Veddasca e Brezzo di Bedero, sostengono Jazz in Maggiore tre aziende del territorio: Rettificatrici Ghiringhelli, Softech e Repo, oltre all’Associazione culturale Casa Paolo. Da il suo patrocinio la Comunità Montana Valli del Verbano. Si segnala anche il contributo di Francesco Marmino, fotografo, e dei Ristoranti La Gabella di Maccagno e Il Boschetto di Germignaga. Tutti i concerti sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.