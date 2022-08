Aggressione notturna a Saronno: “È ora di dire basta”

Un gruppo di ragazzi aggredito in piazza del Mercato a Saronno. La denuncia arriva dalla mamma di una delle ragazze delle comitiva. I fatti risalgono alla notte del 13 agosto: è stata sporta denuncia ai carabinieri. Ecco il racconto della nostra lettrice che chiede più controlli e maggiore sicurezza: «Basta, bisogna protestare contro questa assoluta mancanza di sicurezza», commenta.

Il giorno 13 agosto notte mia figlia coi suoi amici hanno deciso di chiudere la serata con un panino alla piazza del mercato di Saronno, dove stazionava un camioncino street food. Parcheggiata l’auto vanno a ordinare. Nel frattempo dei ragazzi, latini, si son messi a litigare proprio addosso alla macchina nuova di mia figlia, che si è affrettata ad allontanare gli individui per spostare la macchina. Per tutta risposta uno di loro ha cercato di darle un pugno (a una ragazza!), prontamente fermato dal suo ragazzo, poi bloccato e schiaffeggiato.

L’amica che era con loro ha visto la scena e si è messa ad urlare di chiamare i carabinieri. Per tutta risposta si sono avventati su di lei tre (o più) individui, compresa una ragazza, malmenandola violentemente, derubandola della borsa (poi ritrovata più in là ma priva di cellulare). È arrivata l’ambulanza e poi i carabinieri. Morale: prognosi di 8 giorni (per la ragazza) soprattutto per un calcio in faccia datole da un ragazzo quando lei era a terra… I ragazzi hanno poi denunciato alla stazione dei carabinieri di Saronno la rapina aggravata con lesioni aggravate.

Ora capisco perché a Saronno tutti i locali chiudono a mezzanotte, non è più la viva cittadina che conoscevo. Ora la città è in mano a queste bande che mettono a ferro e fuoco la cittadina, vige la paura. Inoltre, particolare non indifferente, mia figlia ha visto picchiare una signora incinta e strattonare dei bambini da uomini che non sono uomini, ma bestie. I carabinieri già conoscono questi soggetti, sembra anche per spaccio… Basta! Bisogna insorgere, protestare contro questa assoluta mancanza di sicurezza.

Lettera firmata