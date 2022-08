Angei: “Isole ecologiche interrate, o il Comune le aggiusta o le rimuova”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa a firma Stefano Angei, consigliere comunale di Varese della Lega.

La questione dell’igiene pubblica, direi anche del decoro, a Varese è un tasto dolente per questa amministrazione e di riflesso purtroppo anche per noi Varesini.

Tra i tanti problemi legati alla questione ci sono sicuramente quelli concernenti le isole ecologiche che sono sparse per la città. Le quali versano ormai da diverso tempo in situazioni indecorose – prosegue Angei – addirittura quella vicino a Biumo Inferiore, risulta essere recintata con grate da cantiere da ormai anni, e qualche cittadino, l’ha anche presa sul ridere affiggendo un cartello che eleva quell’orrore a sito UNESCO. Al di là delle azioni goliardiche che strappano sicuramente un sorriso però, bisogna poi fare i conti con la realtà ed è certo che una situazione di questo tipo non possa essere trascinata oltre.

Le altre isole nella città, non versano certo in condizioni migliori, basti vedere anche quella di viale Milano prospiciente agli uffici del Giudice di Pace.

Proprio per questa situazione, e sollecitato da molti varesini, ho provveduto a depositare un’interrogazione alla Giunta nella quale chiedo quale siano le intenzioni dell’amministrazione per risolvere questa questione.

Le possibilità a mio avviso si riducono a due – continua il leghista – o il comune le sistema oppure provvede a rimuovere e a ristabilire un minimo di decoro, perché è intollerabile che questa situazione continui a persistere. Attendiamo la risposta dell’Assessore competente ma – conclude Angei – ancora una volta questa <amministrazione si dimostra inadeguata a risolvere i piccoli problemi, che sommati però diventano enormi, soprattutto sotto l’aspetto dell’igiene urbana.