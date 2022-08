Aspettando Sant’Ambrogio in Strada a Varese arriva il “Teaser Party”

In attesa dell’evento “Sant’Ambrogio in Strada” – 4 settembre – il Circolo di Sant’Ambrogio di Piazza Milite Ignoto 6 propone un piccolo assaggio, un “teaser”, che si terrà giovedì 4 agosto: il teaser party ufficiale della festa, realizzato in collaborazione con Madboys Eventi&Concerti, sarà un’occasione per conoscere il programma dell’evento, per incontrare di persona i protagonisti, ma soprattutto per ballare e tenersi compagnia con la musica rap, funk, soul, r&b di DJ VIGOR e DJ BETA, due tra i personaggi più storici ed influenti della scena hip hop varesina e nazionale. Il meglio del genere, rigorosamente in vinile e rigorosamente su giradischi.

L’ingresso è libero e sarà possibile cenare con gli “InSoliti Panini” del Circolo.