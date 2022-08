Problemi con i cinghiali a Pianbosco, “La sera evitiamo di uscire di casa”

I cinghiali non sono certo una novità per il nostro territorio, soprattutto in zone a ridosso di grandi aree verdi come può essere Pianbosco. Ma il grande numero di questi animali sta mettendo in allarme gli abitanti, come conferma la segnalazione che è arrivata oggi – mercoledì 24 agosto – alla redazione di VareseNews da parte di una residente.

«In queste ultime settimane i boschi di Pianbosco, parlo lato Tradate visto che abito qui, sono letteralmente invasi dai cinghiali. Molti più rispetto agli ultimi mesi. Se prima se ne avvistavano una decina, ora tranquillamente ti puoi imbattere anche in gruppi di una trentina di esemplari già uscendo di casa verso le 20/20.30.

Personalmente, e molti concordano, si evita proprio di passeggiare in questa zona per paura che questi animali, sentendosi minacciati o altro, possano reagire aggressivamente, in particolare se si ha con sé animali o bambini. E di notte, almeno dove abito io, escono dal bosco in tutta tranquillità e passano ore nei parcheggi distruggendo immondizia ecc: stanotte per esempio mi hanno svegliata alle 3 perché hanno rovesciato i bidoni del vetro proprio sotto casa».