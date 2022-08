“Quest’anno a Casciago faremo una vendemmia straordinaria”

«Quest’anno faremo una vendemmia straordinaria. Casciago sarà come la Borgogna». Così dice Rinaldo Ballerio, imprenditore varesino con la passione per la viticultura. Nelle vigne di Casciago, dove c’è un microclima particolare, Ballerio coltiva vitigni Merlot e Nebbiolo, distribuiti su 64 filari. Piante allevate a Guyot con un capo a frutto di non più di 12 gemme, una potatura corta per ottenere pochi grappoli ma di qualità. La raccolta viene fatta manualmente e in cassette.

«Siamo quasi pronti per la vendemmia che quest’anno si annuncia straordinaria – dice Ballerio – Con tutto questo sole la qualità è eccellente e anche la quantità. Però per mantenere la qualità del risultato finale dobbiamo sacrificare alcuni grappoli».

Cassiciacum, il nome della tenuta, si ispira a una leggenda del luogo. Pare che sant’Agostino per un certo periodo abbia dimorato con la madre Monica a “Cassiciaco” nella tenuta di campagna dell’amico Verecondo.

A onor del vero non ci sono prove storiche che possano far affermare con sicurezza assoluta che quel Cassiciaco fosse l’odierna Casciago, ma fonti storiche (da Manzoni in giù) ne parlano e ci sono persone che studiano questa ipotesi e la ritengono veritiera o quanto meno verosimile.