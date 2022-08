Scelta la data per il Trofeo Binda 2023

Si svolgerà domenica 19 marzo la ventiquattresima edizione del trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittigio 2023.

«La pubblicazione del calendario è un atto molto importante per l’organizzazione che ha modo di proseguire nel proprio lavoro di pianificazione e comunicazione – ha spiegato Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion che organizza l’evento -. Ci eravamo già portati avanti con gli accordi; infatti ci siamo incontrati con il sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani, che ha confermato la sede d’arrivo mentre registriamo diverse proposte riguardo la sede di partenza. Nelle prossime settimane faremo dei sopraluoghi e parleremo con gli amministratori che ringrazio fin d’ora d’aver mosostrato interesse per la nostra corsa che sta riscuotendo un successo travolgente».

Il trofeo Alfredo Binda, vinto finora dalle più forti cicliste al mondo, negli ultimi due anni ha riservato momenti straordinari per gli appassionati; due anni fa a vincere è stata Elisa Longo Borghini in maglia tricolore, l’anno scorso si è imposta Elisa Balsamo (leggi qui)in maglia iridata. Chissà cosa accadrà a marzo del prossimo anno.