Il Tavolo per il clima di Luino non si ferma neanche ad agosto

Agosto è il mese delle vacanze, ma non per il Tavolo per il Clima di Luino: mercoledì 17 agosto, all’oratorio di Castelveccana, il Tavolo ha proposto ai ragazzi un momento di formazione di circa due ore sulla tematica del cambiamento climatico e sulle azioni utili a contrastarne gli effetti, a livello globale e locale. I ragazzi presenti, circa una dozzina, si sono mostrati molto interessati, partecipando attivamente con domande e osservazioni.

L’incontro, voluto e organizzato da Silvia D’Ambrosio di Caritas Ambrosiana e da don Luca Ciotti parroco di Castelveccana, si inserisce all’interno di un più ampio progetto di scambio culturale organizzato dalla Caritas Ambrosiana che vede protagonisti, oltre ai ragazzi di Castelveccana, giovani provenienti dalla Romania e dalla Moldavia.

Tra le varie attività in programma è prevista un’altra iniziativa che vede coinvolto il Tavolo: sabato 20 agosto dalle 20 alle 23 sul lungolago di Luino (zona AVAV) i ragazzi allestiranno un banchetto e proporranno a grandi e bambini giochi ed enigmi ispirati alle tematiche ambientali, cogliendo anche l’occasione per spiegare alla popolazione il piano d’azione contro il cambiamento climatico elaborato dal Tavolo, appena approvato dalla giunta comunale di Luino. Gli organizzatori del tavolo ringraziamo i ragazzi, Silvia e don Luca, dando appuntamento al 20 agosto, sabato sera, per le vie di Luino.