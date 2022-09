Accanto a Villa Puricelli a Castronno “spunta” un percorso pedonale

Un percorso pedonale che corre lungo il muro di recinzione della storica Villa Puricelli. I lavori sono terminati nei giorni scorsi, giusto in tempo per l’inizio della scuola materna, quando la strada, via Sacro Monte, viene percorsa anche dalle famiglie che portano i bimbi all’asilo.

Si tratta di una parte di un progetto molto più ampio, e molto più costoso, che l’amministrazione di Giuseppe Gabri ha nel cassetto da diverso tempo e che prevede la riqualificazione di Villa Puricelli e del suo ampio parco di quindicimila metri quadrati.

L’intervento più urgente, e che ha un riflesso immediato sulla cittadinanza, riguardava il percorso pedonale: «I lavori di realizzazione del percorso pedonale in sicurezza in Via Sacro Monte sono cominciati alla fine di agosto e sono terminati pochi giorni dopo – spiega il primo cittadino -. Una parte del muro di recinzione della Villa è stato arretrato per far posto, appunto, ad un passaggio pedonale.

Ci stavamo lavorando da parecchio tempo perché serviva il parere favorevole della Soprintendenza che è arrivato qualche giorno prima dell’inizio dei lavori. Stiamo ragionando con la Soprintendenza per la restante parte, ovvero il muro sulla curva e il tratto su Via Lario al fine di creare anche un accesso sicuro al parco e poterlo di conseguenza aprire alla cittadinanza.

In questa prima fase il muro rimarrà a vista in calcestruzzo ma l’obiettivo finale sarà di rivestirlo in pietra come da indicazioni della Soprintendenza. Per il rimanente tratto ci vorrà ancora tempo ma almeno questo è un inizio».

Il costo dell’opera è di circa 100 mila euro ottenuti grazie a un bando statale.

Sempre alla fine di agosto è stato inaugurato lo Skyfitness in via Adamello e il 17 settembre è prevista la grande festa di inaugurazione della nuova area feste (le foto nella tappa di Castronno del tour di Va in Giro)