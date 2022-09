Nuovo corso per volontari alla Croce Rossa di Varese

Il Comitato CRI di Varese organizza un nuovo Corso per aspiranti Volontari della Croce Rossa. “Ogni giorno contribuiamo a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità analizzando e rispondendo ai loro bisogni attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona – si legge nel comunicato del gruppo -. Il nostro obiettivo è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità. Fai volontariato anche tu ed entra nell’Organizzazione umanitaria più grande al mondo!”

“Chi sono per noi i volontari? Cuore pulsante dell’Associazione, i volontari offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in maniera efficace ai bisogni e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l’educazione e la prevenzione. Unisciti a noi e dai il tuo contributo per cambiare il futuro!”

“Lunedì 12 settembre 2022 alle ore 21:00 presso la nostra sede in via Dunant 2 a Varese, sarà organizzata una serata di presentazione della Croce Rossa e descritti i passi da fare per diventare nuovi volontari. Alla serata è possibile partecipare gratuitamente, senza impegno e senza necessità di prenotazione. Ti invitiamo a portare anche amici e parenti per conoscere insieme la nostra azione ed entrare a far parte di Un’Italia Che Aiuta”.

Nel caso in cui non potessi partecipare o avessi dubbi non ti preoccupare, sarà possibile contattarci all’indirizzo aspiranti.volontari@crivarese. it.

Se in questo periodo non ti fosse possibile seguire la serata e il corso, mandaci una mail per indicare la tua intenzione a diventare volontario e ti ricontatteremo al prossimo corso per volontari.