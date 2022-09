La Valcuvia va a ballare a Casalzuigno

L’ultimo scampolo d’estate fa tornare ai ricordi dei caldi balli del sole e sarà possibile trasformare il sogno in realtà il prossimo fine settimana in Valcuvia.

Per MusiCuvia offrire musica che soddisfi tutti i gusti significa visitare altrettante culture musicali di paesi. In mente, questo fine settimana ci porta in America Latina, la terra in cui musica, movimento e passione si fondono in un linguaggio compreso da ogni parte del corpo umano. Questa domenica, il verde calmo dell’area festa di Casalzuigno si anima in fuoco la calda sensualità e ritmo musicale della Danza Latina con una serata di danza, stage e spettacolo della scuola New Athletic Dance.

Ecco un’opportunità a ballare per tutti, dall’esperto al principiante fino all’osservatore occasionale, anche guardare, ascoltare, fissare con stupore e ascoltare una combinazione di musica e movimento che si è evoluto nel corso dei secoli, dalle danze popolari ispaniche del 18° secolo al Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble e Jive anche tutti i melodie e ritmi policentrici associati che saranno tutti lì domenica per godere. New Athletic Dance dei maestri Massimo e Miriam è presente sul territorio dal 1999, distinguendosi per merito e professionalità in diverse discipline della danza sportiva.

I suoi insegnanti hanno portato innumerevoli risultati a livello nazionale ed internazionale, da prima come competitori amatori nelle discipline delle danze standard e Latino Americane ed in seguito come professionisti creando una delle scuole più competitive della provincia nelle danze Caraibiche e diventando parte integrante nelle giurie nazionali come giudici di gara. Si spazia dai ritmi coinvolgenti dei balli caraibici e delle danze angolane, alla sensualità dei balli latino americani, per arrivare alla fluidità delle danze standard passando dalle basi del Ballo da sala e del Liscio Unificato e perché no, alle tradizioni del Liscio Tradizionale Piemontese.

Un evento sicuramente di non perdere, e sempre gratuito grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria di Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati. Venite, ballate, imperate, avvicinatevi, divertitevi e più.

IL PIACERE DELLA DANZA

Area Feste di Casalzuigno, domenica 18 settembre alle ore 20 Ingresso libero Informazioni: musicuvia.com Elena Scopece, Comune di Casalzuigno cultura@comune.casalzuigno.va.it 339 1123 110 Adalberto Maria Riva amriv@libero.it 0039 335 8187 985 Andrew Jolliffe andrew@musicuvia.com 388 8637 072