A Luino prosegue il progetto Smart Border: “Comunicazione e sinergia per i frontalieri”

Diverse le soddisfazioni che arrivano per Francesca Porfiri, assessore alla Mobilità del Comune di Luino, dopo l’incontro avuto con il Presidente dell’Associazione Frontalieri Ticino Massimiliano Baioni. Un ritrovo che tra le altre è conciso con l’inizio della settimana europea della mobilità sostenibile – dal 16 al 22 settembre -, che vede come i 5 pilastri per le “migliori connessioni “ quello che il Progetto Smart Border si è prefissato e sta sviluppando ormai da tempo: attenzione agli individui, tutela e conservazione dei luoghi, attenzione allo sviluppo del Trasporto Pubblico, analisi e pianificazione attraverso studi quali il Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, e un reale impegno politico di lungo respiro su temi come quello di SmartBorder4Future.

«Siamo solo all’inizio di un lungo percorso. La fase del Progetto Smart Border appena conclusa non rappresenta la fine, ma solo l’inizio del lavoro impegnativo che dovremo compiere per definire un modello di mobilità più efficiente e sostenibile» racconta l’assessore Francesca Porfiri a margine del Tavolo con i rappresentanti dei frontalieri avuto martedì 13 Settembre. «Un percorso – continua – che va necessariamente compiuto insieme ai lavoratori italiani, RFI e le aziende del Canton Ticino».

Un esempio di questa collaborazione è l’incontro avuto con i lavoratori nelle zone toccate dal TILO, necessario per meglio strutturare e rendere efficaci le corse mattutine dedicate ai frontalieri sulla tratta Luino – Zenna – Gambarogno.

«Questo incontro si inserisce nella scia dei numerosi tavoli tecnici già svolti nell’ambito del Progetto Smart Border. Continueremo il confronto con i lavoratori, con RFI e le aziende elvetiche. Dovremo muoverci sul lato della comunicazione – dice ancora l’assessore Porfiri – promuovendo il più possibile il servizio messo a disposizione e puntare sulla mobilità dolce, provando a far scegliere a chi lavora oltre confine il mezzo pubblico o sistemi in cui ci sia una condivisione del mezzo privato. Mi preme sottolineare che non stiamo puntando solo sul treno per la mobilità transfrontaliera, ma anche su sistemi di mobilità condivisa (carpooling, navette aziendali, ecc…). Ed è proprio sulla comunicazione che si è trovato un accordo con l’Associazione Frontalieri Ticino. Piena disponibilità da parte del Presidente per far arrivare ai lavoratori informazioni sull’importanza della mobilità sostenibile oltre a comunicare buone pratiche e nuove opportunità in questo campo. Il nostro obiettivo sul lungo termine – continua – è rendere popolari ed efficienti questi sistemi alternativi di mobilità. Il Canton Ticino è un territorio molto produttivo, ci lavorano molti italiani e il traffico sulla SS394 è sempre molto sostenuto. Da lì, gli effetti negativi che ne derivano. Lavorando in sinergia con tutte le parti vogliamo offrire un servizio alternativo che sia efficiente e sostenibile. I prossimi passi – conclude l’assessore luinese – sono quelli di lanciare una app gratuita con due funzioni di mobilità sostenibile e diffondere il più possibile utili informazioni sui mezzi pubblici, bus e treni, dedicati ai frontalieri».

L’App avrà anche la funzione MyPooling, per incrociare la domanda e l’offerta di passaggio sul percorso casa lavoro, con semplici criteri di orario, destinazione e mezzo. Uno strumento flessibile, perché permetterà di offrire un passaggio o cercarlo in base alle proprie esigenze di lavoro. MyAcitivities sarà invece la funzione che, grazie all’intelligenza artificiale,certificherà gli spostamenti dichiarati per tipologia: treno, autobus, bicicletta, monopattino, a piedi e soprattutto misti. Entrambe daranno diritto a guadagnare punti che concorreranno per utilizzo e km percorsi ad una gara fra cittadini, non solo frontalieri, con un Loyalty & Rewards.