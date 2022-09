Il M5S soddisfatto dall’esito delle elezioni: “Risultato positivo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle di Varese riguardo l’esito delle elezioni politiche.

Il MoVimento 5 Stelle, a scrutinio terminato, valuta in modo positivo il risultato ottenuto a livello nazionale, esito di un deciso rafforzamento avvenuto progressivamente nel corso della breve ma intensa campagna elettorale. Settimane che hanno visto il leader Giuseppe Conte ribadire con forza il valore di quanto realizzato nel corso della legislatura e illustrare un programma incentrato su tematiche sociali e ambientali, sulla centralità della scuola e della sanità pubblica, sulla tutela dei diritti e sul supporto a lavoratori, cittadini e imprese, nel segno della transizione energetica e digitale.

Se pure contenuto rispetto al dato nazionale, il risultato ottenuto in Lombardia conferma la vitalità del MoVimento 5 Stelle, in decisa crescita rispetto alle ultime elezioni amministrative. Le percentuali registrate nei collegi uninominali di Camera e Senato relativi alla provincia di Varese, in particolare, si attestano tra le più significative a livello regionale, con un numero complessivo di voti inferiore solo a quello registrato in area milanese, dove storicamente il MoVimento è più radicato. Un esito che premia l’impegno di candidati e attivisti nel confrontarsi con i cittadini nei quartieri, nei mercati, in occasione di banchetti elettorali e dibattiti pubblici.

Con il nuovo corso del MoVimento e la prevista riorganizzazione dei gruppi territoriali, la presenza sarà più forte in ogni realtà locale, con una particolare attenzione verso i temi più sentiti dai cittadini, anche in vista delle ormai prossime elezioni regionali del 2023.