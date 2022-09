A Porto Valtravaglia è entrato in funzione il distributore di sacchetti della differenziata

L’annuncio sulla pagina Facebook Sei di Porto Valtravaglia se: in paese è entrato in funzione il distributore automatico dei sacchetti della differenziata. Come in altri comuni del Verbano, anche il paese sul Maggiore, potrà usufruire del servizio parte previsto nell’accordo tra Comunità montana Valli del Verbano e Econord in tema di rifiuti.

A Porto Valtravaglia il distributore si trova sul lato sud del palazzo comunale il lato verso il porto, gli utenti possono ritirare i sacchetti inserendo la tessera sanitaria dell’ intestatario della Tari e selezionando quale tipo di Sacchetti si necessita, il servizio è gratuito.

“L’ amministrazione comunale di Porto Valtravaglia ha lavorato a stretto contatto con comunità Montana impegnando anche proprie risorse economiche, per poter avere sul proprio territorio il distributore automatico ed evitare ai concittadini anziani o privi di auto di recarsi sino in comunità Montana a Luino”, spiegano gli amministratori.

Gli altri comuni dove sono posizionate le casette sono Mesenzana, Cuveglio, Porto Valtravaglia, Maccagno, Luino, Laveno Mombello e Dumenza.