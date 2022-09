Sabato 24 e domenica 25 settembre, nella splendida cornice di Villa Montevecchio, in Via Cinque Giornate 12 a Samarate, è in programma la quinta edizione di

Le coppie di futuri sposi troveranno tutte le proposte e le novità del settore Wedding per il 2023.

Samarate Sposi sarà aperta sabato dalle 16.00 alle 21.00 e domenica dalle 10.00 alle 19.00, con ingresso gratuito.

Villa Montevecchio è la location ideale che offre un ambiente familiare per incontrare gli operatori, tra i saloni della villa e il magnifico parco circostante.

Oltre alla presenza di prodotti e servizi per il matrimonio, le novità di questa edizione saranno laboratori per avere nozioni di bon-ton, portamento della sposa e lancio del bouquet.