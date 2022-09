“Sul filo delle parole…”, atelier di scrittura alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Il primo dei quattro incontri con Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche

Mercoledì 7 settembre alle 18 presso la Galleria Boragno sarà presentato “Sul filo delle parole…”, atelier di scrittura e di sensibilizzazione della pratica autobiografica a cura di Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche (LUA).

Il percorso, articolato in tre incontri, si propone di sensibilizzare i partecipanti alla sperimentazione di una pratica di scrittura di sé, con uno sguardo autobiografico verso la propria storia personale.

Gli incontri sono in programma mercoledì 14, 21 e 28 settembre dalle 18 alle 20, sempre in Galleria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo info@mariarosariamemoli.it.