Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la mostra “Invito d’autunno”

Sabato 8 ottobre alle 17 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Invito d’autunno” di Lorenza Pavan, pittrice originaria di Busto Arsizio e da anni residente a Legnano. L’artista, specializzatasi nella pittura su porcellana terzo fuoco, da circa vent’anni dipinge quadri a olio, con cui ha partecipato a mostre collettive e concorsi vincendo importanti riconoscimenti.

Nella pittura di Lorenza Pavan emerge come elemento di maggiore risonanza il colore, che ha profonde radici negli insegnamenti dei maestri, ma è declinato in una rappresentazione che ritrae gli aspetti della realtà naturale: un aspetto particolarmente evidente nelle opere in esposizione, incentrate su paesaggi e atmosfere autunnali.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 16 ottobre nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiuso il lunedì).

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.