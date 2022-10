Angei chiede una commissione sulle luminarie a Varese

«Ho inviato la richiesta di convocazione della commissione attività produttive per organizzare quanto prima una seduta sul tema delle luminarie ed in generale degli eventi in vista per il Natale – dichiara Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Varese – ho richiesto esplicitamente che alla commissione prendano parte i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio varesino, in quanto parte assolutamente essenziale del processo decisionale in vista dell’organizzazione di tutti gli eventi legati al Natale. Chiederemo all’Assessore competente di relazionarci circa lo stato dell’arte, alle volontà dell’amministrazione ed ovviamente pensare ad una soluzione che possa trovare il favore in primo luogo dei commercianti, visto che il periodo natalizio è rimasto uno dei pochi, se non addirittura l’unico, che permette ai nostri tanti negozi di aumentare notevolmente il volume d’affari».

“NON CHIUDETE LARGO FLAIANO A DICEMBRE”

«Contestualmente – prosegue Angei – ho depositato anche un’ interrogazione, sempre sollecitato da alcuni commercianti, per sapere se l’amministrazione comunale ha intenzione o meno di chiudere il tratto dell’autostrada in entrata a Varese per proseguire i lavori di Largo Flaiano, rimarcando come tale chiusura, però deve essere scongiurata in tutti i modi durante il periodo del mese di dicembre, altrimenti si creerebbe un disastro non solo dal punto di vista viabilistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico per l’intera città».

«Alla fine della richiesta di convocazione della commissione – conclude Angei- ho chiesto che venga inserita anche la discussione in merito al regolamento per l’attribuzione del riconoscimento “attività Storica Varesina” che nasce dall’approvazione (all’unanimità) di una mozione da me presentata ormai a inizio 2022».