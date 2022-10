Sposi in Villa, la fiera esclusiva per il matrimonio

Domenica 23 ottobre 2022, dalle 14 alle 19.30, a Cassano Magnago, nell’incantevole location di Villa Oliva (via Volta 16, ingresso anche dal parco della Magana – via Visconti e via Volta/angolo via Visconti) si rinnova l’appuntamento speciale per organizzare al meglio il matrimonio!

Non una normale fiera, ma una selezione di fornitori (massimo tre per ogni categoria) per proporvi solo il meglio del mondo “wedding” della zona.

Dall’abito da sposa alla luna di miele, passando dalla musica ai fiori, i futuri sposi potranno trovare una panoramica esclusiva di tutto ciò di cui hanno bisogno per il giorno più bello della loro vita.

Sarà anche una bella occasione per scoprire (o riscoprire) l’ottocentesca villa, di proprietà del Comune di Cassano Magnago, che patrocina l’evento, posta all’interno del grande parco della Magana.

Nelle sale saranno presenti 20 espositori con i loro servizi: abiti da sposa e sposo, accessori, allestimenti, animazione, catering, fiori, foto, fedi, location, musica, partecipazioni, viaggi e altro ancora…

Una giornata, insomma, in cui il matrimonio e gli sposi saranno i protagonisti!