Il Comune e i cittadini di Buguggiate ringraziano la loro Protezione civile

Il 13 ottobre si è celebrata la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, al centro di una settimana, dal 10 al 16 ottobre, istituita in Italia per ricordare e festeggiare la Protezione civile italiana.

«L’amministrazione comunale di Buguggiate si unisce a queste celebrazioni condividendo il fine di sensibilizzare i cittadini su un approccio consapevole al territorio e per onorare questo insostituibile servizio – dicono gli amministratori cittadini – Il nostro paese coglie l’occasione della ricorrenza per ringraziare il gruppo di Protezione civile di Buguggiate, costituito come si sa da volontari, sempre presente e operativo nelle piccole e grandi emergenze locali e nel tempo della pandemia».

Domenica 16 ottobre un momento di incontro e di festa ad Erbamolle: «Aspettiamo tutti domenica 16 ottobre presso l’area feste di Santa Caterina, a Erbamolle, per un abbraccio al gruppo con la collaborazione tra Comune, Pro loco Buguggiate e Associazione Santa Caterina».

Si inizia con un aperitivo, poi pastasciutta offerta a tutti i presenti, servizio stand gastronomico e, nel pomeriggio, l’evento clou della giornata: i volontari della Protezione civile daranno una dimostrazione di alcune manovre operative del loro ricco repertorio. Alle 15.30 castagnata per tutti.