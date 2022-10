A Gorla Minore un week-end di festa, preghiere e musica

Momenti religiosi, con preghiere e celebrazioni Eucaristiche, ma anche la possibilità di ritrovarsi per serate di divertimento.

La festa della Madonna del Rosario arriva in questo weekend di ottobre con tante iniziative che indurranno sicuramente i gorlesi a uscire di casa e stare insieme.

Fra i momenti religiosi, citiamo la celebrazione della santa Messa domenica 9 ottobre alle 10 e la processione con la statua della Madonna del Rosario lunedì sera.

Tutte le sere ci sarà inoltre spazio per il divertimento e il buon cibo, con i tanti volontari della Pro loco Gorla Minore che si occuperanno del punto ristoro all’oratorio. Attesa per i concerti proposti: Poprise Band venerdi sera, Max Mania 883 Tribute Band nella serata di sabato e Nino Leuci lunedì sera, che offrirà intrattenimento e spazio per tutti per cantare con il karaoke.

Imperdibile, infine, l’albero della cuccagna dei coscritti 2004, domenica pomeriggio alle 16.30 in oratorio. Una tradizione amata da sempre che appassiona anche il pubblico.