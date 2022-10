Incidente tra Varese e Induno Olona, traffico rallentato

Incidente alla rotonda prima della Lindt in direzione Induno Olona, provenendo da Varese intorno alle 15 di martedì 4 ottobre. Coinvolte due auto. Feriti in maniera non grave i due conducenti, un uomo e una donna di 27 e 48 anni. Traffico lento sull’ultimo tratto della tangenziale. Sul posto la polizia stradale e l’ambulanza.