Il pitone Gisella è stato ritrovato nelle campagne di Vedano Olona

Una buona notizia per lei, per i proprietari che la cercavano da più di tre mesi e per tutti i vedanesi che temevano di ritrovarsela in casa o in giardino. Ieri è stata ritrovata Gisella, la femmina di pitone reale scappata dalla sua abitazione di Vedano Olona e in fuga dalla fine di giugno.

L’ultimo avvistamento in una notte di fine giugno in via Trezzi. e poi più nulla fino a ieri, quando un uomo l’ha vista in una zona di campagna all’altezza del passaggio a livello tra Vedano Olona e Venegono Superiore e ha avvisato la Polizia locale e i proprietari.

La povera Gisella deve aver avuto un brutto incontro con un predatore, perché è stata ritrovata in vita ma ferita.

“Gisella è a casa al caldo, purtroppo ferita da un rapace – scrivono i proprietari sulla pagina Facebook del paese – Ha già fatto una visita e si spera se la cavi. Ringraziamo il signore che ce l’ha segnalata e la Polizia locale che ci ha avvisato tempestivamente e ci ha permesso di recuperarla”.

Nella foto pubblicata a corredo della bella notizia si vede solo un pezzo di codina che sbuca da quella che sembra essere una coperta. Gisella, finalmente al sicuro e al calduccio, ha iniziato la sua convalescenza.