Ribaltamento sulla A8 a Legnano, code in direzione Milano

Coda lungo la A8 in direzione Milano per un ribaltamento avvenuto nel tratto di Legnano (bivio A8/A9).

Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Busto impegnati a prestare soccorso a cinque persone rimaste coinvolta nell’incidente. Intervenuta anche la Polstrada e i Vigili del Fuoco. Gli automobilisti coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Sul posto si sono fermate lunghe code e il traffico è rallentato anche in direzione opposta per curiosi.