Il Cai di Gallarate propone il primo Corso di Autosoccorso in valanga

La scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì, in collaborazione con la sezione CAI di Gallarate, propone un nuovo corso di autosoccorso in valanga M-AV. Nuovo corso perché è alla prima edizione

Il Corso è finalizzato alla formazione sull’uso del kit di sicurezza, ARTVA, pala e sonda (APS) allo scopo di effettuare un efficace intervento di autosoccorso di travolti da valanga.

Vengono trattate le caratteristiche di un Apparecchio di Ricerca di Travolti da Valanga (ARTVA), l’impiego di sonda e pala e le procedure per individuare e disseppellire una persona sepolta e anche più persone sepolte, con il metodo della marcatura.

Il Corso è aperto a tutti coloro che frequentano l’ambiente montano innevato a piedi, con le racchette da neve, con gli sci da discesa, con lo snowboard e con gli sci e pelli di foca.

È rivolto a chi non ha alcuna esperienza dell’uso del kit di sicurezza APS e chi desidera aggiornarsi in merito alle procedure correnti di impiego.

Il corso è articolato in due lezioni teoriche e due uscite pratiche in ambiente per esercitarsi nello svolgimento delle procedure di autosoccorso.

L’attrezzatura minima per poter partecipare al corso, oltre all’abbigliamento adeguato all’ambiente, consiste in pala e sonda. Gli apparecchi ARTVA, in numero limitato, potranno essere messi a disposizione dalla scuola per le uscite formative ma si consiglia caldamente l’utilizzo di un apparecchio proprio.

L’ammissione al corso è riservata ai soci CAI di età superiore agli anni 16, per gli allievi di età inferiore agli anni 18 è necessaria l’autorizzazione scritta di un genitore presente all’atto dell’iscrizione.

Il costo di iscrizione al corso è di 60 €.

Calendario del corso

lezioni teoriche:

lunedì 21 novembre in sede sociale CAI Gallarate

lunedì 28 novembre in sede sociale CAI Gallarate

uscite pratiche:

sabato 26 novembre – alpe Devero sabato

3 dicembre – Val Formazza

direttore del corso: Matteo Scaltritti (ISA)

vicedirettore: Marcello Buratti

Informazioni: www.caigallarate.it scuola-colibri@caigallarate.it