Camminata contro la violenza sulle donne a Cadegliano Viconago nella giornata internazionale per combattere il femminicidio. “Non una di meno” è il titolo che l’assessorato e la commissione Cultura del Comune di Cadegliano Viconago hanno voluto dare all’iniziativa di sensibilizzazione contro qualunque forma di violenza sulle donne che si concretizzerà in una marcia per le vie del centro storico di Cadegliano con partenza e arrivo nella piazza antistante il Municipio del piccolo comune prealpino.

Il problema della violenza di genere sale alla ribalta della cronaca almeno ogni tre giorni, tanti ne passano fra l’uno e l’altro dei delitti di sangue che hanno come tragica protagonista una donna, principalmente una moglie, una fidanzata o una figlia, ma molti, molti di più sono gli episodi di percosse, di costrizioni fisiche o anche solo vessazioni psicologiche che affliggono il genere femminile anche negli anni ’20 del nostro secolo. Contro tutte queste testimonianze di inciviltà la Biblioteca Civica Virgilio si fa promotrice di una simbolica chiamata alla partecipazione di un incontro fra tutti coloro che intendano impegnarsi per dire ‘’basta’’ alla violenza sulle loro sorelle e sulle loro compagne. Camminata aperta anche ai maschi, anzi, pensata per coinvolgerli e renderli partecipi di questa collettiva presa di coscienza del problema che ha la sua origine in una distorta concezione della forza maschile: infatti la riflessione su quanto è connesso alla Giornata per l’eliminazione della violenza di genere sarà affidata al monologo teatrale ‘’Donna è la forza e la bellezza” di Roberto Gerbolès, nella doppia veste di interprete e autore, attore e regista dello storico Teatro Blu di Cadegliano, che concluderà la manifestazione al termine della camminata per le vie del paese.

Il segno simbolico di questo impegno è iconograficamente rappresentato dalle ‘’scarpe rosse’’ che i partecipanti sono invitati ad esibire durante la marcia o a cingere un nastro rosso intorno alla calzatura che porteranno per evocare ed esorcizzare il sangue che continua a scorrere ogni volta che una ragazza o una donna vengono umiliate, ridotte a una mera proprietà e succubi della violenza cieca che può arrivare all’omicidio. Tutte le donne, ‘’Non una di meno’’, ma anche tutti gli uomini, dovrebbero sentire l’obbligo morale di essere testimoni e protagonisti di questo evento perché la serie di atti violenti contro le donne si arresti a ‘’Non uno di più’’. Con partenza alle 15.45 del 25 novembre 2022 dalla piazza del Municipio di Cadegliano Viconago. Camminate con noi! «Auspichiamo una numerosa partecipazione conclude» Aleksandra Damnjanovic, la presidente della Commissione Cultura.