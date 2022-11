Cassano in marcia “in rosso” contro la violenza sulle donne

Cassano Magnago si mobilita contro la violenza sulle donne: una intera giornata di iniziative, con tanto di camminato in giro per la città. Con il colore del rosso come richiamo ben visibile.

La giornata si è aperto con il flash mob organizzato da Sport in piazza Libertà, a cui è seguita la camminata in giro per la città, un segno collettivo forte.

Una volta raggiunta Villa Oliva, sede del consiglio comunale e luogo centrale per la città, è stata presentata l’opera d’arte creata da “Dudi Arte”, a tema con la giornata, con un volto di donna velata che ricorda anche le proteste in Iran di questo 2022.

«Bisogna lavorare nelle scuole. Con la prevenzione, con la protezione, in modo da investire sulle generazioni dei più giovani con l’educazioni all’eguaglianza» ha detto il sindaco Pietro Ottaviani. «Perché siamo convinti che sia importante fin da giovani capire che non ci devono essere differenze di genere».

Ottaviani ha anche l’origine della data del 25 novembre (l’omicidio delle Mariposas, le tre sorelle Mirabal assassinate dal dittatore domenicano Trujillo) e del colore scelto come simbolo, con diverse iniziative, dalle “scarpette rosse” alle panchine rosse.