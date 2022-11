Il corteo dei bambini della scuola Risorgimento di Gavirate con magliette dedicate alla Pace

Una manifestazione gioiosa e colorata quella che nel pomeriggio di oggi, 21 novembre, è partita dal giardino della scuola primaria “Risorgimento” di Gavirate con i bambini che hanno sfilato lungo le vie del paese indossando magliette bianche decorate, nei giorni precedenti, sul tema della pace per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si è celebrata ieri, domenica, in tutto il mondo.

Meta dell’allegro corteo era la piazza del Comune di Gavirate, dove ciascuna classe ha esposto i propri lavori, dedicati ciascuno a un diverso articolo della Carta dei diritti dei minori promulgata dall’Onu il 20 novembre del 1989.

Diritto al gioco in uno spazio sano e pulito per la classe prima, alimentazione sana con frutta e verdura per le classi seconde, le classi terze hanno dedicato il loro contributo al tema dell’acqua pulita e potabile per tutti, mentre le quarte all’abolizione delle diversità sociali, religiose e di genere e infine, le classi quinte, hanno lavorato sul tema delle città ecosostenibili ed accoglienti.

In un clima di festa, con danze e canti, i bambini della scuola “Risorgimento” sono stati accompagnati in questo percorso dalle docenti , dalla vicepreside, dal sindaco e vice sindaco di Gavirate per testimoniare tutti assieme l’attenzione doverosa verso i bisogni dei piccoli cittadini nelle mani dei quali è riposto il futuro della città.

Per i bambini un pomeriggio di festa, preceduto da una mattinata speciale in occasione della Giornata dell’albero, che pure è stata celebrata dagli alunni della Risorgimento apponendo delle targhette su ciascuna delle piante del giardino scolastico, indicando il nome botanico delle stesse.