“Donna tra le donne“ in concerto al teatro di Caldana

Dopo alcuni appuntamenti teatrali al teatro Soms di Caldana, Cocquio Trevisago, arriva un concerto. Nella sala di Via Malgarini venerdì 25 novembre alle ore 20.30, con data non casuale: è quella della Giornata Internazionale contro la Violonza sulle Donne, per questo proponiamo un originale concerto tutto al femminile, per celebrare le donne attraverso il linguaggio della musica.

Saranno infatti sul palco due artiste di eccezionale bravura e talento, l’arpista Michela La Fauci e la soprano Maria Iris Facoetto, con un concerto dal titolo “Donna tra le donne“, durante il quale si ascolterà un repertorio classico, ma non solo: da Verdi a Puccini, passando per Morricone e De Andrè.

Michela La Fauci si è diplomata presso il Conservatorio Paganini di Genova; dopo il corso di perfezionamento a Fiesole, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha iniziato una brillante carriera concertistica, che l’ha portata ad esibirsi in teatri di tutto il mondo, dall’Egitto all’Olanda, dal Libano al lontano Oriente. Ha suonato come solista nel prestigioso Konzerthaus di Berlino, e ha collaborato con numerose orchestre (Sinfonica di Sanremo, Filarmonica genovese, SInfonica d’Asti) e suonato in prestigiosi festival.

Ilaria Iris Facoetti, diplomatasi presso il conservatorio Donizetti di Bergamo, da diversi anni si esibisce in concerti di musica sacra, anche come solista (Teatro Donizetti di Bergamo, Duomo di Pavia); ha rivestito ruoli in opere liriche (tra i quali Annina ne “La Traviata”), collabora con alcune orchestre, tra le quali l’Orchestra Sinfonica di Pesacara e Abruzzese.

Il concerto è gratuito, non occorre prenotazione.