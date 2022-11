“Le regole dell’illusione“, a Varese un viaggio tra magia, matematica e mente

Il 16 e il 17 novembre a Varese una due giorni di eventi gratuiti ed aperto al pubblico di ogni età che voglia lasciarsi stupire da magia, matematica e illusionismo, promossa da RISM – Riemann International School of Mathematics dell’Università dell’Insubria.

L’evento, organizzato tra il Salone Estense ed il Teatro di Varese da Daniele Cassani ed Antonietta Mira, docenti dell’Università Insubria, è un viaggio ad occhi e mente aperti attraverso le opere più curiose, beffarde e divertenti, che fanno dell’autenticamente falso il filo conduttore di queste due giornate magiche.

Le regole dell’Illusione è un programma ricco di incontri, approfondimenti e dibattiti, che alterna la presenza di scienziati illustri, di cultori ed esperti di giochi e magìa e di personaggi dello spettacolo: l’illusionismo e le sue regole ma anche divertimento per tutti gli appassionati.

A fare da sfondo all’evento la mostra Illusionarium: 20 pannelli con giochi di forme e colori in grado di ingannare la mente. Allestita al Salone Estense di Varese, apre i battenti mercoledì 16 novembre dalle ore 14.30 fino alle 19.00 e prosegue il 17 novembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Gli appassionati potranno visitare la mostra in autonomia oppure farsi guidare in tour sensoriali da Carlo Faggi – alias Mago Fax cultore di tutto ciò che stupisce ed il suo ideatore, che sarà presente e disponibile per spiegare, durante l’intero periodo, come molte volte il cervello non sia in grado di interpretare correttamente quanto gli occhi gli trasmettono e, proprio per questo, venga tratto in inganno.

Sempre in sua compagnia è previsto alle ore 17.00 il primo dei seminari dal titolo “Percezioni”, evento immersivo supportato da proiezioni ed esperimenti in diretta con gli spettatori presenti.

La serie di incontri continua alle ore 18.00 con “Ambiguità Diffusa: Una presenza non superabile” ovvero la correlazione tra meccanica quantistica ed estetica vista dagli occhi di due illustri docenti: Giuseppe Caglioti, Professore Emerito al Politecnico di Milano e accademico dell’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, insieme a Luigi Cocchiarella, architetto al Politecnico di Milano.

A chiudere la prima giornata alle ore 21.00 lo spettacolo del mago Nikolas Albanese: illusionista, intrattenitore, stand-up comedian e prestigiatore già tra le fila di Italia’s Got Talent ed il palco di Zelig, che si divertirà a incuriosire il pubblico con trucchi di magia e illusionismo.

Le regole dell’Illusione termina con un gran finale previsto al Teatro di Varese.

Dalle ore 20.30 Antonietta Mira, Nikolas Albanese e Carlo Faggi accolgono gli ospiti con magie e divertimento. Ad intrattenere il pubblico con giochi e illusioni una special guest varesina: Silvia Lollino – in arte La Lollins – nota per aver essere arrivata in finale al reality su Rai2 “Voglio essere un mago”.

Dalle ore 21.00 appuntamento da non perdere con lo spettacolo di Vanni De Luca: scrittore e attore ma soprattutto uno tra i pochi mnemonisti al mondo, darà prova della sua mente prodigiosa mettendosi al servizio degli spettatori tra numeri ed esperimenti mentali che spingono la memoria oltre ogni soglia immaginabile.

