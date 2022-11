Mercatino dell Solidarietà a Sant’Ambrogio di Varese

La Caritas della Comunità Pastorale “SS. Gottardo e Giovanni Paolo II” in collaborazione con le Ex Allieve Salesiane di S.Ambrogio organizzano un mercatino della solidarietà per raccogliere fondi per l’acquisto di beni di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose che, sempre più numerose, si rivolgono a noi per un aiuto.

Il mercatino sarà aperto:

Sabato 12 novembre 2022 dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 13 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

a S. Ambrogio Olona in v. Rossetti,9 nel saloncino parrocchiale, dietro la chiesa