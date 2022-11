In municipio a Gallarate la mostra che racconta don Giussani

«Il 15 ottobre 1922 nasceva a Desio Don Luigi Giussani, Servo di Dio e Fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione. Questa ricorrenza è l’occasione per conoscere o approfondire la sua storia e la novità che continua a portare oggi nella vita di tanti e al servizio della Chiesa».

Per questo il centro culturale Tommaso Moro di Gallarate promuove tre diversi eventi alla città.

«Certamente Don Giussani è oggi riconosciuto, e non solo in ambito cattolico ma anche da laici, scienziati, atei, credenti di altre religioni, come una figura di rilevo, un prete che ha lasciato il segno e la cui vita può essere punto riferimento per tutti, come quella di altri preti quali, per esempio, Don Bosco, Don Milani o Don Gnocchi. In occasione del centenario della sua nascita, in decine di convegni, incontri, mostre, presentazione dei suoi libri, in tutto il mondo, personalità di ogni nazionalità e provenienza culturale e sociale concordano infatti sull’attualità di Don Giussani e della sua eredità pedagogica e culturale».

«Anche a Gallarate vogliamo offrire la possibilità di incontrare Don Giussani attraverso 3 eventi proposti a tutta la Città».

Primo appuntamento, la mostra Giussani 100. Un impeto di vita, dal 24 al 30 novembre 2022, nell’atrio di Palazzo Borghi (Comune) via Verdi, 2.

Orari: da LUN a VEN: 16.30 – 19.00;

SABATO e DOMENICA: 10.30 -12.30 / 16.30 – 19.00

Visite guidate: da LUN a VEN: 17.00 – 17.30 – 18.00

SABATO e DOMENICA: 11.15 – 11.45 – 16.30 -17.00 – 17.30 – 18.00

INAUGURAZIONE: giovedì 24 novembre ore 18.00

Ingresso libero

La mostra ha il patrocinio del Comune di Gallarate.