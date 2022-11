Stefano Clerici contro l’autovelox in viale Europa: “Multe, multe e ancora multe”

Arriva l’autovelox in viale Europa e Stefano Clerici di Lombardia Ideale attacca la giunta: «Non ce la fa proprio la giunta Galimberti a non puntare con avidità alle tasche dei varesini. E i metodi sono sempre gli stessi: multe, multe e ancora multe. L’ultima trovata dell’amministrazione di sinistra è l’ennesimo autovelox piazzato lungo una strada a massiccia percorrenza come viale Europa. L’ennesimo, ma non sarà l’ultimo purtroppo. In arrivo ci sono anche quelli che saranno installati sulla strada provinciale della Rasa, in via Campigli e via Saffi».

«Oltretutto – aggiunge l’esponente d’opposizione – non mi risulta che viale Europa sia una strada così pericolosa da giustificare un intervento del genere. Dalle cronache non è emersa una recente casistica rilevante di gravi incidenti su quella via, pertanto presenterò un’interrogazione in Consiglio per chiedere quali dati abbia a disposizione la giunta e su quale presunta emergenza sia basata tale decisione».

«Hanno voglia i nostri amministratori che disseminano la città di dispositivi fotografici a dire che non intendono fare cassa a spese della comunità. Con il pretesto della sicurezza – commenta Clerici – la fanno eccome, tartassando gli automobilisti invece di pensare a rendere davvero sicure le strade varesine, pericolose perché lasciate da loro in condizioni pietose. Già, la sicurezza… Una parola bizzarra in bocca a Galimberti e compagni. Dal centro alla periferia abbiamo una città ridotta a un grande bivacco (se ancora è lecito usare il termine) di gente incontrollata e impunita. Più facile – conclude il Consigliere di centrodestra – prendersela con i varesini che si spostano in auto per lavoro e necessità, evidentemente. Basta, avete superato tutti i limiti. Voi».