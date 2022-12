Era una avvocata di Ispra la donna morta dopo essere precipitata dal balcone

Si chiamava Roberta Conti e aveva 50 anni la donna precipitata dal balcone di un condominio del quartiere di Giubiano a Varese. Da una prima ricostruzione gli inquirenti escluderebbero il gesto estremo. Sembra invece che la donna stesse recuperando un gatto sul balcone al quarto piano dell’appartamento mansardato di via Adamello. La caduta non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. (nella foto il condominio di via Adamello)

Roberta Conti era un’avvocata originaria di Ispra e non era residente nel condominio teatro della tragedia, ma stava accudendo l’animale di un conoscente.

«L’avevo vista l’ultima volta circa un mese fa in tribunale – ricorda la presidente dell’Ordine degli avvocati di Varese Elisabetta Brusa -Era una persona molto riservata e rispettosa degli altri e ogni volta che ha avuto bisogno c’è stato sempre un ottimo rapporto sia con me che con il segretario dell’Ordine».

