Malore fatale per un 88enne a Saltrio

La corsa dei mezzi sanitari, addirittura l’elicottero che si è precipitato sul posto per cercare di salvare la vita ad un anziano colto da malore a Saltrio. Tutto inutile: l’uomo, 88 anni è deceduto; le cause della morte sono naturali. un malore, un infarto probabilmente lo ha colto mentre era alle prese con alcuni lavori di sistemazione in un campo agricolo.

Il fatto è successo poco prima delle 16 in via Leoncavallo, fuori dal paese. A dare l’allarme una chiamata al 112 che si è mosso con ambulanza ed elicottero sanitario partito da Como. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della locale stazione.

Il decesso è stato constatato sul posto e la salma consegnata ai famigliari.