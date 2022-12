Regionali, Cosentino si ricandida

Giacomo Cosentino, Consigliere regionale e Capogruppo di “Fontana Presidente – Lombardia Ideale” ha annunciato oggi la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali.

“Sono felice e soddisfatto – dichiara Cosentino – per il lavoro svolto in questi anni per la mia regione e per il mio territorio, quello del Varesotto al quale, grazie a provvedimenti da me firmati, sono stati destinati oltre 40 milioni di euro di cui più di 6 per la sanità. Un lavoro che ha portato a risultati concreti: la realizzazione di tante opere, interventi per le infrastrutture con l’apertura di diversi cantieri, per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, per la valorizzazione del patrimonio turistico. Questo ha significato contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e dare slancio a un territorio meraviglioso”.

“Ho deciso di ricandidarmi – spiega il Consigliere – perché voglio fortemente continuare il lavoro su questi temi fondamentali per lo sviluppo del Varesotto. Inoltre voglio impegnarmi, come ho già cominciato a fare in questi anni, per migliorare i servizi sanitari territoriali, quelli più preziosi per i cittadini che hanno bisogno di essere curati e assistiti vicino a casa”.