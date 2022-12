Scontro tra due automobili a San Fermo a Varese

Scontro tra due automobili a Varese, nella zona San Fermo, nella serata di ieri, 2 dicembre.

Poco prima delle 22 un incidente ha visto coinvolte due macchine, fortunatamente senza gravi conseguenze per i passeggeri a bordo, nonostante lo scontro sia stata abbastanza forte da creare danni evidenti alle automobili. Coinvolte quattro persone, tra cui un bambino di 8 anni, soccorsi dalle ambulanze del 118, in codice giallo, poi diventato verde.

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi di rito e per mettere in sicurezza l’area.