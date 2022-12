Simply Bop Big Band in concerto a Varese

Le sessioni del concerto, alla fine, sono state raddoppiate: troppa richiesta per il pubblico che non vuole perdersi il live concert di Simply Bop Big Band, diretta dal Maestro Roberto Vernizzi che si esibirà a Varese domenica 11 dicembre alla Comtec Srl di viale Dalmazia. I due set di concerto sono previsti alle 18.30 e alle 21 con prenotazione obbligatoria.

SIMPLY BOP BIG BAND

Nasce a inizio 2022 da un’idea di Roberto Vernizzi che, grazie alla sua tenacia e al suo impegno, riesce a coronare il sogno di una nuova proposta musicale: una big band che possa proporre al pubblico i grandi classici del repertorio Jazz. Un gruppo di musicisti professionisti e semiprofessionisti che condividono i valori di entusiasmo e dedizione e hanno fatto della comune passione per il Jazz il loro trait d’union. La serata sarà occasione per conoscere questa nuova realtà musicale nel panorama varesino che ha appena realizzato il suo primo cd, frutto di un’importante recording session, e che si esibisce per la prima volta al 67 Jazz Club.

BIG BAND



Le origini dell’orchestra risalgono al 2000, quando Roberto Vernizzi, saxofonista e direttore, ebbe l’intuizione di creare una Big Band che potesse proporre

al pubblico i grandi classici del repertorio Jazz, di cui avrebbe curato gli arrangiamenti.

Nel corso degli anni, vari furono i tentativi di concretizzare il sogno di questa nuova proposta musicale, i quali però non trovarono terreno fertile a creare una situazione efficace, compatta e che corrispondesse all’idea di Roberto.

Ventidue anni dopo emerge la Simply Bop Big Band, un gruppo di diciassette elementi che annovera tra le sue file musicisti di diverse generazioni, che condividono i valori su cui si fonda il progetto: professionalità, spirito di gruppo, entusiasmo e dedizione.

LO SPIRITO

«Nella nostra orchestra, ognuno dà il massimo per ottenere sempre ottimi risultati. Il team è in perfetta armonia e ogni componente è vitale per mantenere il perfetto equilibrio, sia musicale che organizzativo», spiegano dalla band. Ogni prova è un’occasione per migliorare e perfezionare l’insieme, la concentrazione è sempre ai massimi livelli e la volontà è quella di mantenere un livello alto di preparazione, in modo da poter proporre un prodotto artistico curato nei dettagli che possa fornire la migliore esperienza di ascolto per il pubblico.

«Oltre all’impegno da parte dei musicisti e dei caposezione nel realizzare ogni singolo passaggio a regola d’arte, la formazione si rende attiva sui social e nelle relazioni con gli enti e il pubblico grazie al lavoro di Mauro Brunini (Art Director, 1st trumpet), Marco Verduci (Creative Director, Drums) e Mattia Borella (1st tenor sax), i quali collaborano e giornalmente si impegnano a dar voce alla Big Band, cercando inoltre le modalità più efficaci per espandere la

nostra realtà e condividere con quante più persone possibili la nostra missione».

