Arte e territorio, studenti protagonisti al Castello di Masnago

Sabato 21 gennaio al Castello di Masnago sono in programma due visite guidate alla mostra “I tempi della pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi” a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini. Le visite saranno condotte dagli studenti della 5^T dell’ISIS Valceresio.

Le iniziative costituiscono la parte finale di un progetto di PCTO, Percorso per le Competenze Trasversali e d’Orientamento, che ha coinvolto nove studenti dell’indirizzo turistico che per due settimane hanno affiancato il personale museale. Il progetto concordato fra i due enti, dal titolo “L’Arte per il territorio”, ha l’obiettivo di orientare i ragazzi verso le attività che si svolgono all’interno di un’istituzione museale, con particolare riguardo all’accoglienza dei visitatori, alle visite guidate e alla divulgazione social dei contenuti artistico-culturali.

Le visite si svolgeranno sabato 21 gennaio in due turni, alle ore 10.00 e 11.15, ed avranno la durata di un’ora circa.

Per l’evento è consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite al link:

https://www.eventbrite.it/o/castello-di-masnago-47289353403