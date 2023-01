Falò di Sant’Antonio di Varese: tutte le istruzioni per seguirlo in diretta, in presenza o da casa

Falò in presenza, bigliettini, banco gastronomico, messe, benedizioni degli animali e lancio dei palloncini: i Monelli della Motta a Varese hanno già attivato la macchina organizzativa per il tradizionale Falò di Sant’Antonio e la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa, che quest’anno tornerà pienamente “in presenza”. L’appuntamento è, come da tradizione, il 16 e 17 gennaio.

Per garantire al meglio la sicurezza nello svolgimento del falò sono state introdotte alcune regole per accedere alla piazza: ve le mostriamo innanzitutto con questa videografica: CLICCATE QUI

Da segnalare come l’accesso alla piazza sarà esclusivamente pedonale: sarà possibile accedere a piedi alla piazza della Motta esclusivamente da nord (via Carrobbio) o da sud (via sant’Antonio, di fianco alla chiesa). Queste vie sono valide solo per l’ingresso: l’uscita invece sarà possibile da est (via Bizzozero) o da ovest (via Lonati, verso i Giardini). Come facilmente intuibile le vie di ingresso sono solo per entrare, quelle di uscita solo per uscire. Sulle vie saranno presenti sbarramenti per evitare che si entri dall’uscita o si esca dall’entrata. Va sottolineato come i marciapiedi, soprattutto intorno alla piazza, dovranno essere lasciati sgombri: questo è necessario per permettere il passaggio dei soccorritori in caso di emergenza. I monelli «Confidano nella collaborazione e nel senso civico dei varesini per il rispetto di questa regola».

DOVE PARCHEGGIARE PER ASSISTERE AL FALÒ

Il più vicino è il parcheggio ACI di via San Francesco, nella via che sta tra la piazza della Motta e i Giardini Estensi: sarà però accessibile solo fino alle 19, poi la strada di accesso sarà chiusa al traffico fino a circa mezzanotte.

Accessibili per tutta la durata della manifestazione e piuttosto vicini saranno invece il parcheggio delle Corti in piazza Repubblica e il parcheggio multipiano di via Sempione. Liberi anche gli stalli blu, naturalmente non nelle vie interessate, che dopo le 20 sono gratuiti.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI SANT’ANTONIO

Il programma della manifestazione si estende per due giorni, lunedì 16 e martedì 17. Prima della due giorni di festa è previsto un concerto per Sant’Antonio, che si terrà nella chiesa dedicata al Santo domenica 15 gennaio alle 17. Direttore sarà il maestro Dario Tabbia, che condurrà il Coro da Camera di Torino. L’ingresso è libero.

Queste, invece, le manifestazioni dei due giorni di festa.

LUNEDÌ 16 GENNAIO

Ore 10: Celebrazione Eucaristica e benedizione delle candele votive

Nel corso della giornata: costruzione della pira. I varesini sono invitati a portare in piazza nella giornata di lunedì 16 i propri abeti da bruciare. I bigliettini potranno essere consegnati durante la costruzione, della pira, oppure la sera stessa, oppure – come da tradizione di Varesenews e se impossibilitati a partecipare – anche affidando i vostri desideri a noi.

Dalle 11: apertura del banco gastronomico: sono previsti il classico panino con la salamella e i dolci tipici.

Alle 18: Celebrazione Eucaristica

Alle 21: Accensione del rituale falò, preceduta dalla processione delle candele. A partire dalle 20 i Monelli però hanno organizzato una sorpresa musicale in piazza, coperta da totale segreto: «Possiamo dare un solo indizio: “Don Camillo”» è l’unica cosa che hanno detto.

MARTEDÌ 17 GENNAIO

Le Celebrazioni Eucaristiche nella giornata di sant’Antonio sono previste alle 8, 9, 10, 11 e 18

Alle 12: tradizionale benedizione degli Animali e dei Pani in piazza, aperta al pubblico per tutti gli animali. È prevista, più precisamente, a conclusione della messa delle 11.

12:15: Lancio dei palloncini da parte dei bambini delle scuole primarie varesine

“SERVIZIO BIGLIETTINI” E DIRETTA DEL FALÒ, LE INIZIATIVE DI VARESENEWS

Varesenews segue il falò con le sue ormai tradizionali iniziative: il “servizio consegna bigliettini” per chi non potrà essere presente al falò, e la diretta streaming del falò. Due iniziative che hanno permesso ai varesini sparsi in tutti gli angoli del mondo di non perdersi la millenaria tradizione, e che non mancheranno nemmeno quest’anno.

Per chi non potrà seguirlo in presenza, VareseNews mette a disposizione ben tre dirette per permettere a tutti di assistere alle celebrazioni della festa:

LA CONSEGNA BIGLIETTI

LA DIRETTA DEL FALÒ

IL LANCIO DEI PALLONCINI