Grave lutto nel commercio varesino: è morto Massimo Marelli

Un grande dolore scende sul mondo del commercio varesino: è morto nella notte del 25 gennaio Massimo Marelli, terza generazione della storica gioielleria Marelli, di piazza XX Settembre.

Massimo era rappresentante della terza generazione dell’azienda, dopo il fondatore Angelo e i due fratelli Ottavio e Felice. Di vocazione orologiera – Angelo ha aperto il negozio varesino in forma di laboratorio di orologeria nel maggio del 1935, dopo essersi specializzato in Svizzera, e ha cominciato riparando orologi – Il negozio è diventato attività commerciale in senso stretto nel secondo dopoguerra, e Massimo, figlio di Ottavio, era in questi ultimi anni uno dei capisaldi dell’attività insieme ai suoi cugini Daniela e Andrea, figli di Felice, e Felice stesso.

Una lunga malattia l’ha stroncato a soli 52 anni, lasciando affranti innanzitutto la moglie e i suoi due figli, ma anche i parenti, tutti coloro che gli erano vicini e chi l’ha conosciuto come “Un ragazzo d’oro, sempre umile, mai una parola fuori posto”.