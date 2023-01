Instagram, incontri e gioeubia: la grande corsa alle regionali a Gallarate

Ci sono i dibattiti e i convegni (pochi), ma soprattutto c’è la campagna social personale e quella fisica, in presenza.

Anche a Gallarate e dintorni è lanciatissima la campagna elettorale per le prossime regionali del 12-13 febbraio, con i candidati che si giocano la presenza al Pirellone in queste due settimane o appena più.

Di gallaratesi, dicevamo già qualche settimana fa, ce ne sono molti nelle liste, soprattutto in area centrodestra. E così la competizione personale si sovrappone e si aggiunge anche a quella tra i partiti, in particolare tra Lega e Fratelli d’Italia. In casa Lega se la gioca Claudia Mazzetti, che può ambire all’elezione se la Lega agguanterà il secondo posto: in questi giorni è presentissima, complice anche l’attività istituzionale. Compare da assessore al Maga e nelle scuole, ma fa capolino anche nelle visite nelle aziende, più a titolo personale. Ha ben tre vetrine che la promuovono in centro città, un ignoto vandalo ha anche moltiplicato la sua visibilità nei giorni scorsi.

Se si guarda alle preferenze in rosa, l’antagonista di Mazzetti è Francesca Brianza, consigliere regionale in carica, che non ha in Gallarate il suo primo territorio di riferimento ma che comunque ha presidiato lo stesso il Gallaratese (ad esempio nei due appuntamenti sui rifugiati ucraini, a Samarate e Gallarate).

Ma Mazzetti è in sfida anche con una collega di giunta, Francesca Caruso, tra le donne “di punta” di Fratelli d’Italia, già schierata anche alle politiche 2022, dove è rimasta esclusa per i meccanismi di conteggio. Caruso è gallaratese “d’adozione”, oggi assessore, ma ha una storia che parte a Varese, sta facendo una campagna elettorale più diffusa sul territorio (va ricordato: ognuno ha le sue roccaforti, ma il collegio è unico, corrisponde all’intera provincia). E Fratelli d’Italia – anche secondo il sondaggio commissionato da VareseNews e rilevato una settimana fa (vedi qui) – sembra avere il vento in poppa, con buone possibilità di eleggere più di un consigliere.

La gioeubia

A tener traccia del tono e delle presenze dei candidati e delle candidate sono i profili Instagram, con resoconti d’incontri, foto personali, eventi immancabili. A proposito di momenti irrinunciabili: giovedì sera il momento della gioeubia ha costretto i candidati del Basso Varesotto a un tour de force per moltiplicare le presenze sul territorio, anche grazie al fatto che le due piazze principali – Busto e Gallarate – avevano il falò in programma in orari diversi.

La gioeubia – momento identitario, molto caro in particolare alla Lega – è sempre un gran momento di connessione sentimentale con il popolo degli elettori, ma mai come questo 2023 con il voto che arriva due settimane dopo. E poi è instagrammabilissima.

Campagna digitale, ma anche quella nei luoghi fisici conta

Nelle file di FdI su Gallarate si muove Giuseppe De Bernardi Martignoni, che mercoledì sera ha lanciato la sua campagna elettorale all’Arconti 36, che altro non è che “il circolone” di Cedrate. Circolone era la denominazione dei circoli “rossi” (di solito alternativi al circolino, la cooperativa “bianca”, cattolica), ma a Gallarate negli ultimi anni è diventato un luogo di riferimento di Fratelli d’Italia, che ormai ha qui la sua base elettorale, tra bianchini e pizzette.

E Martignoni – che sta sostenendo la sua campagna sul concetto di militanza e di fedeltà nel tempo – lo ha confermato come luogo di riferimento anche a questo giro. Assente il suo riferimento a livello nazionale Ignazio La Russa (l’ultima volta si lasciò andare anche ad esibizioni canore), che però ci sarà alla chiusura di campagna elettorale settimana prossima, 8 febbraio.

Resta ben ancorato nell’area della sinistra lo spazio della Cuac, la vecchia cooperativa di Arnate che – nella stessa sera di Martignoni – ha fatto da sfondo alla presentazione della lista di Unione Popolare, la sinistra-sinistra che candida presidente Mara Ghidorzi.

Unione Popolare presenta per la provincia di Varese una lista essenziale, di soli quattro nomi, uno dei quali è legato all’area di Malpensa, Anna Sansone da Cardano al Campo.

Tra Gallarate e Malpensa

Cambiando fronte, nell’area del centrosinistra per Majorino fin qui non si è visto granché, in città, anche perché non ci sono candidati gallaratesi in senso stretto.

Altri candidati della coalizione fanno riferimento – nelle file di lista Majorino (Walter Girardi) e Movimento 5 Stelle (Massimo Uboldi) – all’area ambientalista, che non a caso si è fatta vedere molto nella zona di via Gaggio, quella minacciata dall’espansione dell’aeroporto di Malpensa prevista dal Masterplan 2035.

Sabato 28 gennaio altro passaggio in via Gaggio nell’ambito dell’iniziativa di difesa della brughiera sostenuta da tante sigle dell’associazionismo e del mondo ambientalista, contrari all’accordo sottoscritto dalla Regione e dagli otto Comuni del Cuv nel Varesotto.

A proposito di Malpensa, l’aeroporto è stato il cavallo di battaglia di uno dei due candidati gallaratesi nelle file di Forza Italia, Paolo Brufatto, che su facebook è intervenuto più volte anche a commento della stampa, con enfasi proprio su Malpensa, intesa come motore economico (meno caratterizzata la campagna dell’altra candidata azzurra, Belinda Simeoni). Intanto si prepara al rush finale di queste settimane anche il gruppo di Noi Moderati – Rinnovamento Sgarbi, che schiera anche tre gallaratesi, Marianna Patruno, Emanuela Armonti e Giorgio Luini.

Temi concreti e confronti

Nelle file di Letizia Moratti si stanno muovendo sul Gallaratese Luca Ferrazzi (per la lista personale di Moratti) e Giacomo “Jack” Cattaneo (lista Azione-IV). Ferrazzi si è mosso sul fronte sanitario, tema spinoso, sospeso tra l’attesa – ormai quasi decennale – dell’ospedale unico e i disagi che oggi vivono i due ospedali e che «richiedono soluzioni emergenziali».

Giacomo Cattaneo viene dal mondo dell’impresa, è molto inserito nel mondo gallaratese, ha deciso anche di promuovere un convegno sul tema “caldo” dell’energia e sulle rinnovabili, programmato per il 2 febbraio.

Nel Gallaratese tutto sommato pochi i confronti “a viso aperto” su temi concreti: non ci sono – per dire – rivalità come quella tra Samuele Astuti e Emanuele Monti sul tema sanità, che spesso sfocia in botta-e-risposta che almeno nel merito (i due – sia detto tra parentesi – si sono fatti vedere entrambi anche su Malpensa, anche se su temi diversi).

Come già negli ultimi anni, le campagne elettorali sono spesso unidirezionali, dal candidato agli elettori, assai meno di confronto sui temi.

Comunque anche a Gallarate ci sarà almeno un dibattito, quello organizzato dalla civica Città è Vita mercoldì 1 febbraio, alle Scuderie Martignoni: sul palco si confronteranno Samuele Astuti per il centrosinistra con Majorino, Giacomo Cattaneo per il “terzo polo” con Moratti, Giuseppe De Bernardi Martignoni per il centrodestra con Fontana.

Per il resto, le varie iniziative proseguono, le trovate nell’articolo di Varesenews che viene man mano aggiornato.