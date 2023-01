Le opere di Mario da Corgeno in mostra a Palazzo Pirelli a Milano

Verrà inaugurata venerdì 13 gennaio, alle ore 12, la mostra di sculture e disegni di Mario da Corgeno. “Verso l’immenso” il titolo dell’esposizione che godrà di una location d’eccezione: il 26° piano di Palazzo Pirelli, una vera e propria terrazza sulla metropoli e, guardando verso Nord, sull’arco alpino che, si potrà ammirare nelle giornate di cielo terso.

Uno spazio suggestivo, ideale per ospitare il percorso artistico di Mario da Corgeno il quale, con le opere esposte, vuole narrare la catarsi dal dolore sia fisico dovuto alla malattia, sia psichico e dell’anima, fino a giungere la pacificazione e, dopo aver affrontato la cura, spingersi “Verso l’immenso”, titolo dell’esposizione, ma anche dell’opera che sarà pietra angolare dell’allestimento.

La mostra di Mario da Corgeno a Palazzo Pirelli è stata organizzata grazie alla collaborazione dell’associazione InValbossa ed è patrocinata dal Consiglio Regionale della Lombardia.

Orari di apertura e come prenotare e visitare la mostra

La mostra, dopo l’inaugurazione, sarà aperta al pubblico dal 13 al 21 gennaio, da lunedì al venerdì con due aperture straordinarie al sabato dalle 14 alle 17. Chiusa la domenica. L’ingresso è gratuito secondo i seguenti orari: da lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 17.15; il venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Per prenotare una visita guidata chiamare 02-67482777, oppure scrivere a urp@consiglio.regione.lombardia.it.

Per la visita in programma sabato 14 gennaio, ultimo giorno di apertura è possibile raggiungere Palazzo Pirelli in pullman. Il trasporto è organizzato dall’associazione InValbossa, con ritrovo alle 13.30 al parcheggio del Tigros di Buguggiate e rientro per le ore 18 (costo 10 euro). Per prenotazioni chiamare 339.6779440.