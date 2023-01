Il Liceo Musicale di Varese mette in scena “Brundibar” di Hans Krasa

Il 28 gennaio alle ore 21.00, al Salone Estense di Via Sacco 5, si terrà una rappresentazione dell’opera per bambini “Brundibar” di Hans Krasa, messa in scena dai docenti e dagli alunni del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” in occasione del Giorno della Memoria.

Questa opera è stata scritta dal musicista ceco ebreo nel campo di concentramento di Terezin, dove molti bambini, artisti, musicisti e pittori furono internati. L’opera sarà eseguita dal Coro di voci bianche del Civico Liceo Musicale diretto da Elena Altemani e Angela Ballerio, e da alcuni docenti ed allievi della scuola diretti dal Maestro Giuseppina Levato.

La rappresentazione è organizzata dal Civico Liceo Musicale in partnership con il Comune di Varese e con la collaborazione di ANPI e CGIL Varese.