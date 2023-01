Lo “struzzo di Azzate” sarebbe morto, ma non si trova la carcassa

Lo struzzo avvistato ieri sera ad Azzate di cui avevamo dato notizia questa mattina sarebbe morto nelle scorse ore nella piana di Vegonno, l’ampia area verde che si trova nella parte alta del territorio comunale verso il confine con Brunello.

La segnalazione della morte dell’animale è arrivata da diverse persone che lo avrebbero visto cadavere ma il condizionale è dovuto al fatto che del grande uccello non è stata ritrovata la carcassa. A Vegonno si è infatti recata la proprietaria dello struzzo che, però, non ha rinvenuto i resti del grande uccello e lo ha comunicato alla Polizia Locale gestione associata di Azzate che si è occupata della vicenda.

Al momento dell’avvistamento, lunedì sera, lo struzzo aveva una profonda ferita alla zampa destra nella zona della coscia e si stava dirigendo proprio nella zona di Vegonno. È possibile che l’uccello sia poi stato finito da qualche animale selvatico (diverse specie vivono tra la piana e i boschi adiacenti) anche se, a questo punto, non si spiega la sparizione della carcassa.

L’animale è di proprietà di una donna residente in un comune limitrofo; la signora ne aveva acquistati due, uno bianco (quello di cui stiamo parlando) e uno di colore grigio: entrambi ieri sono fuggiti dal proprio recinto. Quello grigio è stato ritrovato e riportato a casa nel giro di pochissimo tempo, l’altro invece aveva fatto perdere le sue tracce sino a quando era stato individuato ad Azzate. (foto in alto di Stefan Zier from Pixabay)