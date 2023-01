Da Musical Box a Besozzo con Laura Lalla Fedele e Veronica Sbergia

Musical Box di Besozzo, storico negozio di dischi, ospiterà il 3 febbraio un appuntamento imperdibile con Laura Lalla Fedele e Veronica Sbergia che presenteranno il loro nuovo progetto musicale “The Jolly Shoes Sisters”.

Queste due talentuose artiste vi invitano a partecipare alla presentazione del loro lavoro, intitolato “Shake Your Shimmy”, venerdì 3 febbraio alle 21:00. Non perdete l’occasione di assistere a questo evento dal vivo presso il negozio di dischi di Via XX Aprile.

