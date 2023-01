Quattro cadaveri e un giornalista, alla Biblioteca di Varese il primo romanzo di Paolo Risi

Appuntamento letterario alla Biblioteca civica di Varese, dove giovedì 12 gennaio alle 18 il giornalista e scrittore varesino Paolo Risi presenta il suo primo romanzo “La Notte Padana”.

Il romanzo, edito da Les Flâneurs Edizioni, vede come protagonista Greg Stefanoni, caporedattore vicario del quotidiano locale La Notte Padana, destinato a un’esistenza monotona tra articoli su incidenti stradali e inaugurazioni, rate in scadenza e debiti affettivi. La routine si spezza quando Greg viene incaricato di seguire il caso del “serial killer della Provincia Intermedia”, e si ritrova di fronte quattro cadaveri accomunati dalla stessa firma, una croce formata da due rametti di nocciolo assemblati con un filo di ferro. Le imprese di quell’assassino riaccendono in lui la scintilla dell’investigazione giornalistica. Nel corso delle sue indagini, Greg dovrà scontrarsi con le dinamiche della gogna mediatica, dal sensazionalismo della stampa contemporanea al qualunquismo dei salotti televisivi. E, soprattutto, dovrà compiere un viaggio nel passato alla ricerca delle origini del male, fino ad inciampare nei segreti di una memoria tutt’altro che pacificata.

Paolo Risi nato nel 1966 a Varese, dove tuttora abita, collabora con il magazine online zestletteraturasostenibile.com e amministra il sito verbanovolant.it (eventi e culture del Lago Maggiore). Un suo racconto è incluso nell’antologia Anatomè – Dissezioni Narrative.

La locandina della presentazione