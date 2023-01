Come si progetta una ciclopedonale? La Provincia di Varese pubblica le linee guida

La progettazione di una ciclopedonale richiede un grande lavoro di pianificazione. La realizzazione di un’opera ciclabile deve rispondere a buone pratiche, criteri e standard condivisi che, per la Provincia di Varese e i suoi cittadini, sono stati raccolti all’interno di un unico documento sviluppato nell’ambito del progetto “MoveOn” (MObilità leggera in VallE OloNa), con il coordinamento della Provincia di Varese e a cura del Politecnico di Milano.

Il documento “Linee Guida per la progettazione tecnica dei nuovi tratti della dorsale ciclopedonale della valle Olona”, in poco più di 40 pagine, descrive i criteri e i principi a cui attenersi nella progettazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle ciclopedonali in progetto o gestite dalla Provincia.

Approvate a fine dicembre dall’Amministrazione, le linee guida delineano gli standard di qualità e le caratteristiche tecniche di un’infrastruttura ciclopedonale di livello sovralocale. A supporto della parte tecnica, un glossario per spiegare i termini più utilizzati e condividere il più possibile un linguaggio unico.

Gli obiettivi principali del documento sono due:

indirizzare la progettazione della dorsale ciclopedonale della valle Olona per il tratto nella provincia di Varese, nell’ambito del progetto MoveOn (nel breve-medio periodo);

diventare punto di riferimento per la progettazione dell’intera rete ciclopedonale provinciale in modo da renderla il più possibile uniforme nei caratteri tipologici e distinta dai medesimi elevati standard di qualità (nel medio-lungo periodo).

Inoltre, le linee guida potranno essere una base fornendo spunti a tutti gli enti, le associazioni e le aziende che dovranno progettare una ciclopedonale sul nostro territorio. Le amministrazioni locali potranno infatti utilizzarle come standard a cui tendere per la realizzazione dei percorsi secondari che si attestano alle dorsali provinciali. Indicazioni in merito a larghezza, pendenza, scelta dei materiali per assicurare una progettazione omogenea ed integrata sul territorio, garantire l’accessibilità ad utenti di tutte le abilità, tutelare l’ambiente sono solo alcuni dei numerosi temi affrontati dalle linee guida.

Le ciclopedonali e la mobilità leggera sono una priorità per lo sviluppo sostenibile del territorio in quanto ne permettono una fruizione pubblica, ne facilitano il piacere di visitarlo, percorrerlo e scoprirlo con il ritmo lento dei propri passi o della bicicletta.

Per diffondere la mobilità leggera l’ente ha adottato “bike&walk – Fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre”, una strategia non solo orientata a realizzare percorsi ciclopedonali, ma anche a riprogettare il territorio in funzione delle esigenze della mobilità leggera e a diffonderne una cultura su questi aspetti.

Le linee guida saranno disponibili nella sezione News del sito istituzionale dell’ente (http://www.provincia.va.it/le-news-della-provincia-di-varese).