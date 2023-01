Sperona un’auto a Varese e scappa, “Cerco testimoni”

Stai guidando sulla tangenziale di Varese, quando all’improvviso un’auto ti sperona e dopo una pericolosa sbandata la vedi dileguarsi in velocità. È la brutta esperienza che ha vissuto Luca, un lettore che ora chiede una mano a chiunque abbia assistito all’incidente per tentare di rintracciare il responsabile.

Lo speronamento è avvenuto sul tratto di strada che dall’Iper va verso Lozza intorno alle 7:30. Il mezzo che ha colpito l’auto del lettore è una Fiat Panda prima serie di colore verde.

«Al di fuori del grande spavento di finire contro un altro veicolo in arrivo sulla carreggiata – racconta Luca -, il mio mezzo ha riportato dei danni. Ho contattato le forze del ordine, ma oltre a raccontare l’accaduto non ho potuto fare altro. Se qualcuno avesse visto qualcosa o fosse in grado di risalire al numero di targa ne sarei grato. Fosse capitata la stessa cosa ad un neopatentato con una vettura più piccolina, credo che oggi ci sarebbe stata una brutta notizia in più sui giornali».

Se qualcuno avesse qualche informazione, può scrivere una mail all’indirizzo Harley.Luca83@hotmail.it